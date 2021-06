Vaccination ouverte aux 12-18 ans : les adolescents mitigés

Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi l'ouverture de la vaccination aux adolescents de 12 à 18 ans.

Mais, une partie des adolescents ne savent pas vraiment s'ils vont aller se faire vacciner. Beaucoup de ces jeunes se sentent moins en danger face à la contamination au Covid-19, mais la décision finale reviendra aux parents.

Dans les rues de Bordeaux, quand on interroge les adolescents sur leur prochaine vaccination, ils ont du mal à se faire une idée. Y Aller, ou pas ?

«Même si on est vaccinés on peut le porter et le transmettre, donc ça sert un peu à rien si c’est juste pour nous protéger nous et pas protéger les autres», a notamment déclaré l’un d’eux au micro de CNews.

«Le vaccin va permettre à tous ces jeunes de revivre normalement»

Certains ont un peu creusé le sujet : ils pensent qu’il faut une immunité collective rapidement. D’autres ont peur qu’il n’y ait pas assez de vaccin.

Pour les médecins de ce centre, la vaccination des adolescents est une étape incontournable. «Le fait d’être vacciné va permettre à tous ces jeunes de revivre normalement, d’avoir une vie sociale classique, comme ils ont toujours eu», déclare Samuel Henein, responsable du centre de vaccination de Saint-Médard-en-Jalles (Gironde).

Reste que mes centres de vaccination tournent pour beaucoup déjà à leur maximum, les plus de 18 ans ont déjà du mal à trouver des rendez-vous, alors cela risque d’être difficile pour les 12-18 ans.