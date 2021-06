Sarcelles : les courses-poursuites interdites aux policiers

Une note interne de la commissaire de Sarcelles provoque la colère des policiers

Cette note de service mentionne en effet l'interdiction de mener des courses-poursuites. Lors d'un contrôle, «si le conducteur du véhicule n'obtempère pas immédiatement aux injonctions visuelles et sonores, il n'y aura aucune prise en charge tolérées», indique cette note. Autrement dit : interdiction formelle de prendre en chasse un véhicule.

Selon la commissaire, ces courses-poursuites sont à l'origine de trop d'accidents graves, voire mortels dans la ville.

«Je suis délinquant à l'heure actuelle, je me pose la question : est-ce que je vais m'arrêter au prochain contrôle de police puisque de toute façon les policiers ne pourront pas me poursuivre et quand bien même ils tenteraient de me poursuivre, ils risqueraient eux aussi d'être incriminés si j'ai un accident. Voilà le signal désastreux, qui est envoyé», déplore un policier.

Une exception est toutefois évoquée, en cas de délit de fuite commis par l'auteur d'un crime de sang flagrant.