Couvre-feu repoussé à 23h : les Français se préparent

Dès mercredi 9 juin, le couvre-feu sera repoussé de 21 à 23 heures. Les restaurateurs, quant à eux, pourront rouvrir partiellement en intérieur, avec une jauge limitée à 50%.

Lorsqu'il fait 23 degrés à Lille, les terrasses sont forcément pleines. Pour trouver une place, il faut savoir être patient : ici, il y a plus d'une demi-heure de queue pour pouvoir s'asseoir.

Ne pas lâcher sa table, certes, mais surtout en profiter avec modération et sans oublier les gestes barrières. Une liberté retrouvée, surtout mercredi avec le couvre-feu repoussé.

Tous attendent avec impatience cette troisième étape du déconfinement et espèrent, le plus rapidement possible, un retour à la normale.