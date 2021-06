L'incompréhension d'un avocat revenant de Guyane confiné

Début juin, Me Momasso-Momasso se rend en Guyane pour un procès d'assises. En mai, on lui injecte sa première dose de vaccin. Une semaine avant son départ il effectue un test PCR. Il s’avère négatif. Un second 72 heures avant de prendre l'avion retour. L'avocat en profite pour recevoir en Guyane sa seconde injection. A son arrivée à Orly tout bascule. Dès ce 9 juin, plus besoin de quarantaine si l’on revient de Guyane si l’on est vacciné et que les tests PCR sont négatifs.

Cet avocat toulousain est en quarantaine, il peut sortir de chez lui de 10h à 12h 1 kilomètre autour de son domicile. Il hérite de cette situation pour avoir plaidé à un procès en Guyane il y a une dizaine de jours. «Je suis choqué parce que j’ai respecté ce qu’on m’a demandé de faire, je suis même allé au-delà et je me retrouve confiné chez moi, je ne peux pas aller travailler, j’ai des audiences qui ont lieu quasiment tous les jours».

Il a pourtant suivi à la lettre toutes les obligations sanitaires. «J’ai ici la preuve de mes deux vaccins et des quatre tests PCR négatifs dont je fais l’objet ces 15 derniers jours». Paradoxe, il a pu faire sans problème le vol Paris-Toulouse. «J’étais dans l’avion qui était au demeurant rempli, donc si on considère qu’on est vraiment un danger en revenant de Cayenne, il faut confiner à la sortie de l’avion à Orly». Me Momasso-Momasso a déposé un recours au près du juge des libertés de la détention. La décision n’est toujours pas prononcée.