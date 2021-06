La vaccination accélère, et de plus en plus de Français souhaitent se faire vacciner.

Mais malgré des conditions de vaccinations assouplies pendant les vacances et la possibilité de modifier le délai entre les deux doses de vaccin, les autorités sanitaires craignent un ralentissement de la vaccination cet été.

Un ralentissement qui s’observe déjà dans certains centres. Sur Doctolib, 80000 rendez-vous sont encore disponibles chaque jour pour le lendemain.