Mali : un début de retrait français

Emmanuel Macron a annoncé jeudi la fin de l'opération Barkhane, vers une alliance internationale et européenne. Objectif : continuer la lutte contre le djihadisme de manière ciblée.

Après 8 ans de présence militaire au sahel, c’est la fin de l’opération Barkhane. Elle devrait en fait, évoluer. « Pour permettre une opération d’appui, de soutien et de coopération aux armées des pays de la région qui le souhaitent, et de la mise en œuvre d’une opération militaire et d’une alliance internationale associant les Etats de la région et tous nos partenaires strictement concentrés sur la lutte contre le terrorisme », explique Emmanuel Macron.

Cette annonce entraine la fermeture de plusieurs bases militaires et la réduction du nombre de soldats sur le terrain. Ils sont aujourd’hui 5 100, et devraient être aux alentours de 2500 à l’horizon 2023, dans ce pays à la situation fragile et qui a connu 2 coup d’états en un an.