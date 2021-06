Vaccination : ces Français qui doutent encore

Alors que la campagne de vaccination semble s’essouffler, convaincre les Français les plus indécis devient de plus en plus urgent pour les autorités sanitaires.

Des élus misent sur une plus grande flexibilité des horaires des vaccinodromes.

Car selon les soignants, ce sont les actifs et les jeunes qui hésitent le plus, par manque de temps. En Moselle, le préfet a donc décidé de proposer des nocturnes et des vaccinations sans rendez-vous.