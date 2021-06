Christian Estrosi sur le genou à terre des Bleus : «Je leur demande de rappeler que ce n’est pas un acte contre les policiers français»

Concernant le premier match de l’Equipe de France à l’Euro, le maire de Nice demande que les supporters rentrent chez eux rapidement après le match. «Nous n’avons pas droit à prendre le moindre risque. J’appelle à la prise de conscience de chacun», assure-t-il, déclarant qu’il ne sera serein quant à la pandémie que si le nombre de cas continue de chuter après le 31 août.

Sur le terrain, les joueurs de l’Equipe de France vont poser un genou à terre pour montrer leur opposition au racisme. Un geste qui ne choque pas Christian Estrosi, qui demande simplement aux footballeurs de préciser qu’ils ne remettent pas en cause le travail des forces de l’ordre. L’élu déclare ainsi: «C’est à l’honneur de l’équipe de France de montrer que la France est un pays qui accepte les différences (...) mais je leur demande de rappeler que ce n’est pas un acte contre les policiers français».

Régionales en PACA

«Même si on fait la course en deuxième position, ce qui compte, c’est de passer la ligne en tête», déclare le maire de Nice. En faisant le parallèle avec sa course il y a 6 ans aux régionales face à Marion-Maréchal Le Pen, Christian Estrosi s’est montré confiant face à la victoire de Thierry Muselier en Provence-Alpes-Côte d’Azur. En 2015, l’élu était en effet derrière le Rassemblement national (alors nommé Front national) dans les sondages, comme c’est le cas aujourd’hui pour la liste soutenue par les Républicains.

Il s’est cependant montré inquiet de la faible participation pressentie pour ces élections, qui pourrait avoir des conséquences importantes sur le résultat final. Quant à un éventuel front républicain pour éviter la victoire de l’extrême droite dans sa région, Christian Estrosi répond que «chacun doit porter ses couleurs». L’élu explique qu’il y a des lignes rouges à ne pas franchir, en ciblant particulièrement «les extrêmes».

Enfin, Christian Estrosi a reproché à certaines formations politiques de parasiter les élections régionales et départementales en faisant une campagne nationale. «L’immigration et la sécurité ne sont pas des compétences régionales. (...) Les appareils politiques ont eu tort de prendre ces élections en otage.