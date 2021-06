«Je ne sais plus ce que je voulais vous dire» : la drôle de discussion entre Fabrice Luchini et Emmanuel Macron

En déplacement à Château-Thierry (Aisne) dans la maison de Jean de La Fontaine, Emmanuel Macron a eu une discussion à propos de la poésie et de la langue française avec Fabrice Luchini, qui l’accompagnait.

Ce déplacement a été l’occasion pour Emmanuel Macron de décréter la lecture comme «grande cause nationale». Ainsi, il en a profité pour aborder le «génie» des poètes français, qui a été rendu possible par leur maîtrise de la langue.

«Le génie ressort lorsqu’il y a cette liberté qui est prise (avec la langue française, NDLR), mais parce qu’il y a une maîtrise qui arrive à son comble de la contrainte et des formes classiques», a estimé le chef de l’Etat. Il a notamment parlé de Rimbaud, qui a «appris et maitrisé les canons et la forme».

Face à un Fabrice Luchini qui acquiesçait à ses mots, Emmanuel Macron a ensuite comparé Paul Valéry à Charles Baudelaire. Puis il est revenu sur Jean de La Fontaine, en disant : «nos concitoyens, c’est important qu’ils ne se disent pas : «le plus beau dans La Fontaine, c’est au fond la liberté qu’il prend». (Mais) c’est la liberté dans la contrainte».

Après l’analyse pointue du président, Fabrice Luchini a conclu en plaisantant : «ce qui est complétement unique, c’est que je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Mais c’est merveilleux».