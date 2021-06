Le contrôle technique fête ses 30 ans

Ce vendredi 18 juin, le contrôle technique automobile fête ses 30 ans.

A son lancement, il devait répondre d'abord à un impératif de sécurité routière. Car à cette époque, la route faisait plus de 11.000 morts chaque année contre 3.500 aujourd'hui.

Depuis sa naissance, le contrôle technique est devenu de plus en plus serré. En témoigne le passage de 52 points de contrôle à 133 en 2018. «On est passé d'un contrôle qui venait plus rassurer l'acheteur dans le cadre d'une transaction à maintenant un contrôle plus en lien avec les attentes contemporaines, notamment sur la pollution des véhicules», analyse Mikaël Tirel, directeur marketing chez Securitest.

21% de refus

A ce jour, 21% des contrôles se traduisent par un refus. Essentiellement pour des pneus usés, un défaut de frein ou d'éclairage.

Pour rappel, il est obligatoire à partir des 4 ans d'un véhicule neuf, puis tous les 2 ans. Faute de contrôle à jour, l'automobiliste risque 135 euros d'amende et une limitation de la couverture de l'assurance en cas d'accident responsable.