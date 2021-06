Variant Delta : l'ARS de Nouvelle-Aquitaine se veut rassurante

Le variant Delta se développe rapidement dans les Landes alors que le taux d'incidence diminue. Un phénomène qui ne pose pas de problème pour le moment si la population continue à se faire dépister et vacciner.

Le variant Delta se développe beaucoup plus vite que les autres. Il est plus agressif et tend à les remplacer. Mais l’Agence nationale de Santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine se veut rassurante. « Le variant Delta ne nous inquiète pas sur le côté des formes graves puisque la vaccination protège et comme on a une forte proportion de la population qui est vaccinée, on n’a pas une saturation des hôpitaux. En plus on a des conditions climatiques qui ne favorisent pas globalement la circulation du virus, donc ce qui fait que même dans un département comme les Landes avec un taux de variant Delta plus important, le taux d’incidence diminue », explique Benoît Elleboode, directeur de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine.

Le risque peut venir d’un relâchement des gestes barrières et d’une vaccination qui ralentit pendant les vacances. « Ce qui nous inquiète, c’est que ce variant Delta se met en sommeil pendant l’été, comme le virus, et ressurgit en septembre/octobre quand les températures sont moins propices, c’est pour ça qu’il faut se vacciner au maximum cet été pour que quand le virus réémerge à la rentrée, il trouve un mur d’immunité collective grâce à la vaccination », ajoute le directeur de l'agence.

Avec la vaccination qui s’est ouverte au plus de 12 ans, le but est d’empêcher de contaminer des personnes beaucoup plus fragiles qui risquent de se retrouver en réanimation après l’été.