Affaire Delphine Jubillar : qui est Cédric, le mari de la victime, mis en examen pour meurtre ?

Pendant six mois, Cédric Jubillar s’est toujours montré actif dans les recherches pour retrouver sa femme et mère de leurs deux enfants, Delphine. Il a été mis en examen pour homicide volontaire par conjoint et écroué ce vendredi 18 juin.

Pour les enquêteurs, il est désormais clair que le peintre-plaquiste de 34 ans a eu un comportement de façade, qui, en réalité, cache un profil bien plus mystérieux.

Lorsque Delphine Jubillar, 33 ans, disparaît le 15 décembre dernier de leur domicile de Cagnac-les-Mines (Tarn), Cédric contacte la gendarmerie.

A leur arrivée sur place, à 4h50 du matin, ils constatent que l’homme a un comportement étrange : il lave une couette. Celle avec laquelle Delphine Jubillar avait l’habitude de dormir.

D'après le propre fils du couple, une violente dispute a éclaté entre ses parents le soir de la disparition de sa mère. Des voisins, eux, diront avoir entendu une femme crier.

De lourds indices qui forcent les enquêteurs à s’intéresser au profil du mari dans les semaines suivant la disparition.

Cédric Jubillar nie toute implication

Cédric Jubillar est depuis engagé dans une nouvelle relation affective, entamée depuis maintenant deux mois.

Sa nouvelle compagne le décrit comme un homme attachant mais parfois colérique. Cédric Jubillar, lui, continue de nier toute implication dans la disparition de sa femme.

Reste que l'homme a été «mis en examen pour homicide volontaire par conjoint» et vient d’être placé sous mandat de dépôt.

La «disparition criminelle est privilégiée», il y a une «présomption d'homicide» et les recherches de la mère de famille se poursuivent à «un haut niveau», a fait savoir vendredi le procureur de la République de Toulouse, Dominique Alzeari.