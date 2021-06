Harcèlement scolaire : les associations débordées

Depuis le premier confinement et l'usage démultiplié du numérique, les structures qui viennent en aide aux personnes harcelées connaissent une hausse inquiétante des sollicitations.

C'est le cas de l'association «Marion La Main Tendue», qui apporte un soutien psychologique et juridique aux victimes et à leurs familles. L'organisme espère de l'État davantage de moyens pour y parvenir. Depuis janvier, le téléphone sonne ici plus de trente fois par jour. Au bout du fil, des familles pour qui, bien souvent, l'association constitue un ultime recours. Dans les affaires de harcèlement, la reconnaissance des faits se heurte régulièrement au manque de preuves.

Bien des victimes se murent alors dans le silence, alors que la parole est le seul moyen d'y mettre fin. En France, le harcèlement scolaire concerne des Français issus de toutes les catégories sociales, en milieu rural comme en milieu urbain.