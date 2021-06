Les «travailleurs invisibles» donnent de la voix contre les licenciements

Postiers, caissiers, salariés du privé comme du public, ils étaient 400 dans les rues de la capitale à manifester ce samedi après-midi pour dénoncer une casse sociale.

Résister. Le mot d'ordre des manifestants. « On est là pour soutenir les travailleurs contre les licenciements, la casse de notre appareil industriel ». Les licenciements auraient été amplifiés selon eux par l'épidémie. « On a l’impression que les entreprises profitent aujourd’hui de l’aide de l’Etat pour licencier facilement les salariés et ça ce n’est pas normal et c’est scandaleux».

Parmi les 400 manifestants, également des gilets jaunes qui réclament une nouvelle fois l'instauration d'un revenu universel. « Un revenu minimum ou un dispositif qui permet d’assurer un niveau de vie décent ». Autre revendication, l'abandon de la réforme de l'assurance chômage. Les manifestants redoutent une hausse de la précarité.