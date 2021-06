Temps de travail : le ras-le-bol des internes en médecine

Il a fallu quatre ans pour restructurer le service de chirurgie oncologique de cet institut médical de Marseille.

Les objectifs étaient les suivants : baisser la charge de travail des internes à 48/56 heures hebdomadaires, au lieu des 70/80 heures habituelles, et rendre l'apprentissage plus efficace. Grace à cette réorganisation, les stagiaires peuvent désormais se concentrer sur la théorie et la pratique. Depuis ce changement, les stagiaires qui ont connu le système précédent se disent moins fatigués, mentalement plus disponibles et réceptifs à l'apprentissage au bloc opératoire.

Pour réussir cet aménagement, chacun a dû modifier sa manière de travailler. Certes, ce modèle n'est pas applicable à tous, mais il a pour ambition de montrer qu'il est possible de réduire la surcharge de travail des internes en médecine.