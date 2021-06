Covid-19 : Olivier Véran veut «traquer le virus» cet été

«Ce n’est plus le virus qui nous traque, mais nous qui traquons le virus» a annoncé Olivier Véran. Sur les plages, les campings, les hôtels ou les salles de sport, les vacanciers devraient pouvoir se tester avec des autotests distribués gratuitement sur leurs lieux de villégiature.

Deux millions de kits seront utilisés pour ces sites en juillet-août et cinq millions seront fournis aux centres de loisirs et aux colonies de vacances. Autre mesure : 2.000 médiateurs de lutte anti-Covid-19 seront opérationnels cet été pour seconder les brigades de l’Assurance maladie. Face au variant indien très contagieux, l’isolement des cas positifs et des cas contact sera durci.

Pour aider ceux qui ne pourraient s’isoler en toute sécurité, des cellules territoriales d’appui à l’isolement vont être activées dans toute la France, zones touristiques comprises.