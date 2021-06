Elections régionales : la claque pour LREM

C'est une véritable douche froide pour la majorité présidentielle. Si elle n'espérait pas grand-chose de ces élections régionales, les résultats sont plus sévères qu'imaginés : elle ne devrait empocher aucune région.

A moins d'un an de l'élection présidentielle : c'est une débâcle pour la majorité. Au niveau national, elle enregistre un score d'environ 10% seulement. Aucune région n'est en mesure d'être remportée.

Symbole de cette déroute : la liste dans les Hauts-de-France, menée par Laurent Pietraszewski et quatre autres ministres dont Gérald Darmanin et Eric Dupont-Moretti. Avec 9% des voix, elle ne se qualifie même pas pour le second tour. Dans la majorité, on tente de trouver des raisons à cet échec. « On a deux Français sur trois qui n’ont pas été voter, donc personne dans ce contexte-là ne peut bomber le torse ou avoir l’impression d’avoir gagné quoi que ce soit. Je veux clairement vous dire ce soir que ce qui se passe dans notre pays, c’est très grave. C’est-à-dire que le premier parti de France c’est le ras-le-bol démocratique», a souligné Amélie de Montchalin.

La secrétaire d'Etat a dû se résoudre à appeler à voter pour le président sortant Xavier Bertrand. Cette élection marque un nouvel échec pour le parti présidentiel, dans la quête de son encrage local.