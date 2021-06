Marlène Schiappa, sur l'affaire Mila : «Le pays devrait unanimement condamner son cauchemar»

Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté, était l’invitée de Laurence Ferrari ce mercredi 23 juin dans la matinale de CNEWS.

Interrogée sur l’affaire Mila, alors que le parquet a requis des peines de sursis contre les harceleurs de la jeune fille, Marlène Schiappa a appelé à une «prise de conscience de ce qu’est le cyberharcèlement».

«Mila vit un cauchemar et je pense que, unanimement, ce pays devrait condamner le cauchemar qui est infligé à Mila et condamner très sévèrement le cyberharcèlement», a-t-elle souligné, regrettant «le silence d'un certain nombre de groupes».

«Il y a beaucoup d'organisations féministes qui devraient être derrière Mila - cette jeune fille qui a la base reçoit des insultes sexistes, des insultes lesbophobes, des menaces de mort - et ce n'est pas le cas. Je le déplore», a ajouté Marlène Schiappa. Et de poursuivre : «quand on en arrive à ce niveau de violence, ça doit être préoccupant pour tout le monde».

«Aujourd'hui c'est Mila, demain ça peut être n'importe qui», a insisté la ministre.