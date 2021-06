Effondrement d'un immeuble en Floride : au moins 4 morts et 159 disparus

Au moins 4 personnes sont mortes après l'effondrement spectaculaire d'un immeuble résidentiel situé près de Miami (Floride), dans la nuit de ce jeudi 24 juin. Alors que 159 autres manquent à l'appel, les Etats-Unis retiennent leur souffle, le bilan humain pouvant grandement s'alourdir dans les prochaines heures.

«Nous allons poursuivre les opérations de recherche et de secours car nous gardons encore un espoir de retrouver des personnes vivantes (...) malgré l'ampleur des dégâts et l'aspect compact des décombres», a indiqué la maire du Comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava. «120 personnes ont été localisées (...) mais le nombre de personnes dont nous sommes sans nouvelles est monté à 159», a précisé l'élue.

L'effondrement s'est produit au sein du complexe Champlain Towers South dans la ville de Surfside (Sud-est des Etats-Unis), où vit une large communauté juive. Une aile entière de 12 étages s'est effondrée vers 01h30 du matin, dégageant selon des témoins un grand nuage de poussière sur plusieurs pâtés de maisons.

Le président des Etats-Unis Joe Biden a déclaré l'«état d'urgence» en Floride, afin de fournir une assistance fédérale pour les opérations de secours et de relogement d'urgence des rescapés.

LA FAMILLE PRESIDENTIELLE DU PARAGUAY TOUCHEE

Selon le sénateur républicain de Floride Marco Rubio, «presque un tiers des disparus (...) sont étrangers». Parmi eux, figurent de nombreux hispaniques, tels que neuf Argentins, trois Uruguayens et six Paraguayens. La soeur de la Première dame du Paraguay, Silvana Lopez Moreira, et sa famille sont concernés, a confirmé le ministre paraguayen des Affaires étrangères, Euclides Acevedo.

Les opérations de secours ont continué sans relâche durant la nuit de jeudi à vendredi, et ce malgré une tempête et de fortes pluies.

les CAUSE DE L'EFFONDREMENT ENCORE INCONNUEs

Pour l'heure, les causes de l'écroulement de ce complexe résidentiel restent toujours inconnues. Des travaux visant à le mettre aux normes étaient en cours, notamment sur le toit de l'immeuble, ont précisé plusieurs responsables. Ils ne seraient pas à l'origine de l'effondrement, selon les premières hypothèses.

Des médias locaux ont rapporté que l'immeuble avait été construit en 1981 et comprenait plus de 130 appartements.