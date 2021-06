Effondrement d'un immeuble en Floride: les autorités sans nouvelles de 99 personnes

Les autorités sont toujours sans nouvelles de 99 personnes après l'effondrement spectaculaire d'un immeuble résidentiel près de Miami, a déclaré le chef de la police de Miami-Dade Freddy Ramirez, faisant redouter un lourd bilan.

«Cinquante-trois personnes localisées, on est sans nouvelles de 99 personnes», a-t-il indiqué. Officiellement, au moins une personne est morte.

des ressortissants de plusieurs pays d'Amérique latine portés disparus

Au moins 18 ressortissants de trois pays d'Amérique latine étaient portés disparus ont rapporté les consulats argentin, paraguayen et uruguayen.

Des vidéos mises en ligne ont permis de montrer l'effondrement d'une grande partie de ce bâtiment, construit sur le littoral de la ville.

Les causes de l'écroulement de ce complexe résidentiel étaient toujours «inconnues» jeudi matin, a confié au Miami Herald Daniella Levine Cava, à la tête du comté de Miami-Dade.

Plusieurs services de police et de pompiers mobilisés

Les services d'urgence ont dépêché des dizaines d'unités d'intervention sur les lieux, près de la plage. La police de Miami Beach a indiqué que ses agents étaient venus en aide à la ville de Surfside après «l'effondrement partiel d'un immeuble», ajoutant que plusieurs services de police et de pompiers étaient mobilisés.

Des médias locaux ont rapporté que l'immeuble avait été construit en 1981 et comprenait plus de 130 appartements. Alors qu'on ne sait pas exactement qui s'y trouvait et qui n'était pas présent au moment du drame, un lourd bilan est à redouter.