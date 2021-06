Régionales : Jean-Paul Huchon votera Valérie Pécresse

Invité de Midi News, ce jeudi 24 juin sur CNEWS, l'ancien président socialiste de la région Île-de-France, Jean-Paul Huchon, a confirmé qu'il votera pour la candidate de la droite Valérie Pécresse au second tour des régionales qui a lieu ce dimanche 27 juin.

«Je ne peux pas voter pour des listes extrémistes et dangereuses», s'est ainsi défendu Jean-Paul Huchon pour justifier son choix, en répondant aux questions de Sonia Mabrouk.

L'ancien président socialiste de l'Île-de-France, qui a dirigé la région capitale de 1998 à 2015, a en effet jeté un pavé dans la mare, en qualifiant, dans les colonnes du Point, de «baroque» la liste d'union de la gauche.

Concrètement, le prédécesseur de Valérie Pécresse appelle à voter pour cette dernière, car il estime que l'alliance qui s'est nouée entre Julien Bayou (EELV), Audrey Pulvar (PS) et Clémentine Autain (LFI) est «improvisée et désespérée».

Pour Jean-Paul Huchon, les choses sont ainsi claires, «les socialistes n'ont pas grand-chose en commun avec les outrances des "insoumis" et les positions rétrogrades des Verts», a-t-il accusé.

Si, et sans surprise, cette prise de position a été fustigée dans une partie de la gauche, et surtout chez les Insoumis – Clémentine Autain l'associant notamment à une certaine forme de «déchéance» – elle aura toutefois également fait réagir un autre ténor du PS en la personne de Lionel Jospin.

Toutes les boussoles perdues - soutenir celle qui creuse les inégalités et pique les fiches du RN, il fallait oser quand on est censé avoir présidé la région à gauche.



Et toute honte bue - @vpecresse ne cesse d'accuser son prédécesseur.



Quelle déchéance. https://t.co/MInKNibxCv

— Clémentine Autain (@Clem_Autain) June 24, 2021