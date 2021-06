Paris : des toxicomanes visés par des tirs de mortier

Les toxicomanes du 18e arrondissement de Paris, ont été la cible de tirs de mortier d'artifice ce samedi en plein après-midi dans les jardins d'Eole. Une vingtaine d'individus ont pris la fuite à l'arrivée des forces de l'ordre. L'un d'entre eux a été interpellé et placé en garde à vue. Cet événement illustre la tension extrême entre habitants et consommateurs de crack.

Nous sommes en pleine journée samedi lorsqu'une vingtaine de jeunes pénètrent dans le parc Eole situé dans le 18e arrondissement de la capitale. Cagoulés, armés de bâtons et de mortier d'artifice, ils ciblent les consommateurs de drogue présents dans le parc. S'en suivent cinq bonnes minutes de panique avec des tirs de mortier d'artifice quasiment à bout portant.

Un individu a été interpellé et placé en garde à vue, les autres ont pris la fuite à l'arrivée des forces de l'ordre. Le calme est rapidement revenu et aucun blessé n'est à déplorer. Les collectifs de riverains qui manifestent régulièrement et dialoguent avec les élus depuis plusieurs semaines condamnent cet événement.