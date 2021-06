Emmanuel Macron recentre sa campagne sur les investissements étrangers

Emmanuel Macron veut recentrer la campagne présidentielle sur l’économie et pour cela, il veut mettre en lumière les investissements étrangers. 120 dirigeants venus du monde entier se retrouvent aujourd’hui au Château de Versailles. 22 nouveaux projets vont être annoncés, représentant 3,5 milliards d'euros d'investissements et près de 7.000 nouveaux emplois créés.

Deux milliards d’euros d’investissement, 1.000 emplois créés sous trois ans. L’implantation ici, à Douai, d’une usine sino-japonaise de batteries confirme l’attractivité française.

Zalando, l’enseigne de mode en ligne berlinoise, installera également en France son entrepôt hautement automatisé avec à la clé, environ 2.000 emplois. 850 embauches sont également à prévoir à Cloyes-sur-le-Loir où le fabricant allemand du robot culinaire Thermomix accélère son développement.

Dans le secteur de la santé, les laboratoires allemands Merck et américain Biogen comptent investir 350 millions d’euros en France, créant ainsi 600 emplois. Autant d’annonces qui confirment le diagnostic du cabinet EY : en 2020, la France était le pays européen le plus attractif pour les investisseurs étrangers et ce pour la deuxième année consécutive.