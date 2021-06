Le RN vise 2022 après l'échec aux régionales

Défaite cinglante pour le RN, dimanche 27 juin, qui ne s'en sortira probablement pas indemne. Marine Le Pen n'a pas réussi à mobiliser son électorat, la faute à une ligne politique trop lisse ? Quelle est la suite pour le RN ?

Les applaudissements sont plutôt discrets pour Marine Le Pen. Car le constat est implacable. «Ce soir nous ne prendrons pas de régions». La faute à l’abstention record et au désenchantement à l’égard ces élections selon la présidente du Rassemblement National qui se tourne désormais vers 2022.

«Je suis plus que jamais déterminée à mettre toute mon énergie et ma volonté à réhabiliter la politique, à lui rendre son utilité et son efficacité aux bénéfices des Français car la Présidentielle apparaît plus que jamais comme l’élection qui permet de changer de politique et que les Français nous apportent leur soutien dans cette mission», a-t-elle déclaré.

Une mission plus que périlleuse. Car ce dimanche, le Rassemblement National n’a pas réussi à mobiliser ses électeurs, et à faire échouer le front républicain. La victoire tant espérée presque annoncée en PACA n’a pas eu lieu. Marine Le Pen espérait pourtant créer une dynamique autour de ce scrutin pour la présidentielle à venir.

«Il y a certainement des causes et il appartient au RN de faire une véritable introspection pour savoir ce qui ne marche pas», explique Jean Messiha, président de l’Institut Apollon.

Car des doutes sur la ligne du Rassemblement National commencent à pointer. La stratégie de banalisation de Marine Le Pen pourrait être remise en question dès ce week-end lors du congrès du parti.