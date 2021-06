Stalingrad : les toxicomanes bientôt déplacés

A Paris, les toxicomanes de Stalingrad devraient bientôt être déplacés. Le lieu où seront accueillis les consommateurs de crack, qui doivent quitter le quartier mercredi, n’a toujours pas été divulgué par la maire de Paris, qui tenait vendredi une troisième réunion sur le crack dans le XIXe. La friche Ordener-Poissonniers (XVIIIe) serait privilégiée.

Christine vit depuis 15 ans face au jardin d'Eole occupé par les toxicomanes. Une situation qu'elle subit et ne souhaite à personne. « Si nous on n’est plus embêtés, qu’ils les sortent du Parc Eole, ce sont d’autres riverains qui vont les retrouver. C’est une solution sans fin ».

En effet, mercredi, les consommateurs de cracks doivent être déplacés. La mairie de Paris n'a pas encore annoncé le prochain site mais cette friche, toujours dans le 18ème arrondissement de la capitale serait privilégié. Une option très mal accueillie par les habitants. « On va libérer les gens de Stalingrad et on va embêter ceux d’ici. On déplace le problème » ; « Si on nous amène ces gens à problèmes, qui doivent se faire soigner, c’est inadmissible, c’est nous mettre dans l’insécurité ».

Depuis hier, une pétition contre ce déménagement est en ligne. Pour cet élu de l'opposition, le problème doit être traité autrement. « Ce que nous souhaitons, c’est une vraie prise en charge sociale et pas simplement un transfert », nous confie Rudolph Granier. La mairie de Paris doit dévoiler le nouveau lieu d'accueil ce mercredi.