Les touristes américains de retour à Paris pour le plus grand bonheur de l'économie

Depuis la mi-juin, les voyageurs en provenance des États-Unis peuvent à nouveau entrer en France.

Ils sont ainsi de plus en plus nombreux à visiter Paris.

Un retour et une manne financière que notre économie attendait avec grande impatience. Avant la crise sanitaire, 4 millions d'Américains visitaient Paris chaque année. En 2019 cela représentait près de 3 milliards et demi d'euros de recettes pour les professionnels du tourisme et les commerçants.

Si la situation est aujourd'hui loin d'être la même, leur retour reste une bonne nouvelle pour le secteur.

A noter toutefois que si les Américains peuvent revenir en Europe, la mesure n'est pas encore réciproque. Les frontières des Etats-Unis demeurent fermées depuis mars 2020.