Paris : les plaisanciers du port de l'Arsenal vivent l'enfer à cause des fêtards

Subissant d'importantes nuisances sonores, les nuits sont devenues très compliquées pour les 170 plaisanciers dont l’embarcation est amarrée en contrebas de la place de la Bastille, au port de l'Arsenal, à Paris.

Depuis l’ouverture nocturne du jardin et des quais attenants, ils subissent en effet les incivilités des fêtards, venus s’y retrouver pour boire et s'amuser. «J'ai calculé. Entre ma fenêtre et les fêtards qui viennent s'assoir sur les quais, danser et crier, il y a 2,50 mètres», explique Laurent Hébert, l'un des plaisanciers vivant sur les lieux, élu représentant des usagers du port de l'Arsenal.

Des cambriolages et autres intrusions

Pire, malgré la présence d'un agent de sécurité, 11 cambriolages, 22 intrusions à bord des bateaux amarrés sont à déplorer sur le site depuis décembre 2020, sans parler des altercations et actes de vandalisme. A cette date, l'accès au port de l'Arsenal – depuis la place de la Bastille – a été entièrement repensé et ouvert à tous, notamment via un important escalier, permettant ensuite de se rendre sur les quais de Seine.

Le Jardin du port de l'Arsenal – autrefois fermé au public à 22h – reste désormais ouvert toute la nuit, afin d'ouvrir un nouvel espace vert aux Parisiens. Alertée à multiples reprises par les riverains et usagers du port, la Mairie de Paris a annoncé qu'un deuxième agent de sécurité devrait venir renforcer l'équipe sur place, à partir de ce lundi 5 juillet, mais refuse de fermer le parc.

Des dizaines de plaintes ont déjà été traitées, sans que la situation ne change en faveur des plaisanciers. Un recours a finalement été déposé devant le tribunal administratif, afin de faire annuler la décision municipale de laisser le parc ouvert la nuit. Une médiation est en cours.