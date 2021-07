Covid-19 : vers la vaccination dans les collèges et lycées ?

Un document interne du ministère de la Santé évoque la piste de la vaccination anti-Covid dans les collèges et les lycées dès la rentrée.

Le syndicat national des lycées et des collèges n'y est pas favorable, notamment pour des raisons logistiques. «C'est extrêmement compliqué à organiser dans les structures scolaires. On est censé y faire cours, on a d'ailleurs pas mal de choses à rattraper à cause de la pandémie. Ca demande une logistique très difficile : des autorisations de la part des parents... », souligne Jean-Rémi Girard, président du SNALC.

Un avis partagé par la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP), qui pointe notamment la réticense des parents.

Au 30 juin, soit deux semaines après l'ouverture de la vaccination aux 13-17 ans, plus de 13% de cette tranche avait été vaccinée.