Un salarié peut-il refuser la vaccination obligatoire ?

La question se pose de plus en plus. Depuis quelques jours, le gouvernement prépare un projet de loi pour rendre la vaccination obligatoire pour certains corps de métier, à commencer par les soignants.

A l'heure actuelle donc, cette vaccination n'est pas imposée, et personne ne peut contraindre un citoyen français à se vacciner contre sa volonté. Cependant que ce ne serait pas la première fois qu'un vaccin serait rendu obligatoire, puisque l'on compte déjà onze traitements préventifs dans ce cas de figure : diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, infection à Haemophilus Influenzae de type b, infections à pneumocoque, infections à méningocoque C, hépatite B, rougeole, oreillons et rubéole.

Le passage du nombre de vaccins obligatoire à onze avait été validé par le Conseil d'Etat en 2019 «compte tenu de la gravité des maladies, de l'efficacité de ces vaccins et de la nécessité de les rendre obligatoire pour atteindre une couverture vaccinale satisfaisante». Au vu de l'ampleur de la pandémie de coronavirus, il est probable que le vaccin anti-Covid rentre dans ces cases.

Des licenciements en vue ?

De plus, en 2015, le Conseil constitutionnel avait tranché qu'il appartenait au législateur d'imposer la vaccination, même aux enfants, «afin de protéger la santé individuelle et collective», expliquant donc que cela n'entrait pas en infraction avec le respect des libertés individuelles défendues par la Constitution.

Si jamais le projet de loi du gouvernement venait à son terme, les salariés concernés ne pourraient plus refuser cette vaccination. «Cela constitue une modification du contrat de travail et le salarié doit l'accepter. S'il refuse, on doit passer aux mesures plus contraignantes ou plus sévères (...) qui peuvent aller jusqu'au licenciement», a ainsi déclaré Frédéric Calinaud, avocat en droit du travail, sur l'antenne de CNEWS. Le spécialiste précise que des cas de jurisprudence existent dans le droit du travail prouvant qu'il est possible d'imposer la vaccination.