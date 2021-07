Delta, Epsilon, Lambda : les variants inquiètent l'Elysée

L'inquiétude du gouvernement grandit alors que l'épidémie de coronavirus reprend du terrain.

En l'espace d'une semaine, les contaminations quotidiennes ont augmenté de 29%.

Autre source d'inquiétude : les prévisions de l'Institut Pasteur qui anticipe un plateau des hospitalisations. Car si la baisse de cet indicateur se poursuit, elle est toutefois de plus en plus lente. «Il pourrait s'agir d'un premier signal de reprise de l'épidémie lié à la circulation du variant Delta plus transmissible et/ou au relâchement des mesures de freinage», relevait ainsi l'Institut le 5 juillet.

Ce désormais fameux variant Delta représente près de 30% des nouveaux cas de contamination. L'Elysée craint pour cet été un scénario similaire à celui de la Grande-Bretagne, qui a fait face à une flambée épidémique il y a deux mois.

Deux nouveaux variants

Mais Delta n'est pas le seul variant qui inquiète. D'autres variants, Epsilon venu de Californie et Lambda originaire du Pérou, progressent en Europe et préoccupent le gouvernement. Ces deux souches seraient plus transmissibles mais aussi plus résistantes aux vaccins.