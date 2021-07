Du passeport sanitaire au passeport vaccinal ?

Du pass sanitaire au passeport vaccinal : l’idée fait son chemin au sein du gouvernement et dans les rangs de l’Assemblée nationale. Quelles sont les pistes étudiées pour inciter les Français à aller se faire vacciner ?

Afficher le résultat de son dernier test PCR et démontrer ainsi que l’on est négatif au Covid-19 pourrait bientôt appartenir au passé. Petit à petit, l’idée fait son chemin au sein du gouvernement : transformer le pass sanitaire en passeport réservé aux seules personnes vaccinées pour inciter les Français à se faire vacciner le plus tôt possible.

«Enfin faire de ce pass sanitaire un passeport plus puissant pour inciter à la vaccination. Il y aura une loi avant la fin juillet. On a tous reçu une lettre du premier ministre où on voit que le cap est clair. Il sera surement voté, les députés que j’ai rencontrés hier étaient aussi prêts à passer à l’acte».

Voyager ou encore assister à un concert serait alors autorisé seulement aux personnes vaccinées. Autre piste envisagée par le gouvernement : faire payer les tests PCR et antigéniques réalisés pour convenances personnelles. Certains viennent se faire tester plusieurs fois par semaine pour éviter la vaccination.

«L’idée aussi serait de rendre les tests PCR payants uniquement pour les tests de convenance personnelle. Pour aller dans chaque endroit où il est obligatoire, il serait alors gratuit mais pour toutes les personnes qui se font tester trois fois par semaine, cela a quand même couté 2.5 milliards, ceux-là seraient donc payants».

Le gouvernement consulte actuellement les différents groupes politiques à l’Assemblée, avant un vote des députés possible dès la fin du mois.