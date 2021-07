Dans les Landes, où le variant Delta ne cesse de progresser, l’Agence régionale de santé met en place différents moyens de lutte, comme un Vaccibus qui se déplace sur les parkings de supermarché pour essayer de toucher un maximum de personnes. Le but est d’arriver à endiguer la progression de ce variant. Reportage à Mont-de-Marsan.

Dans Les Landes, un vaccibus se déplace sur les parkings des supermarchés à la rencontre des indécis. «Je n’étais pas très inquiet, mais en voyant le camion sur place, je me suis dis que c’était l’occasion», explique l'un d'eux. «Cela rassure un petit peu, surtout qu’au début on n’était pas du tout touché, et là ça commence». «Je pars à l’étranger prochainement, et je me suis dis que c’était le moment car c’est sans rendez-vous et ça va plus rapidement», estime un autre.

La vaccination, c’est aussi stopper la progression du variant Delta. «Le variant Delta est bien présent chez nous et monte, c’est d’ailleurs ce qui a déclenché toute l’intervention qu’on fait en ce moment, pour essayer de protéger un maximum de population», selon le docteur Yves Picard, médecin retraité. Le Variant Delta dans les Landes représente 45% des tests positifs, une présence sous étroite surveillance.

«On arrive à contenir ce variant Delta avec notre niveau d’incidence qui est au seuil d’alerte à 50, indique Didier Couteau, délégué départemental ARS des Landes. Si on voit les choses du bon côté, on peut dire qu’on arrive à contenir et puis d’un autre côté, on peut voir aussi qu’on a du mal à baisser, donc c’est pour ça qu’il faut rappeler la vigilance et aller vers la vaccination».

Chaque jour, une cinquantaine de personnes viennent dans ce vaccibus profiter d’une vaccination sans rendez-vous, et d’autres centres s’ouvrent tous les jours pour essayer de stopper la progression de ce variant.