MBF Aluminium : un savoir-faire à la française délocalisé

Les salariés de la fonderie automobile MBF Aluminium, dans le Jura, ont fait appel de la liquidation de leur entreprise. Ils ont également saisi le président de la cour d'appel de Dijon afin de suspendre sa mise en oeuvre. Au-delà de la casse sociale, les salariés de la fonderie pointent du doigt la délocalisation d'un savoir-faire à la Française.

La fonderie MBF Aluminium de Saint-Claude, dans le Jura, est à l'arrêt depuis le mois d'avril. Spécialisée dans la fabrique de carters de moteurs, notamment pour les véhicules hybrides Renault, la fonderie est en liquidation. Selon les salariés, c'est tout un savoir-faire qui fuit à l'étranger.

«Sur cinq produits Renault, quatre partent en Espagne, et on nous parle de patriotisme industriel. On ne le voit pas ici en tout cas. Le savoir-faire, nous nous y sommes déjà, l’hybride aussi, donc qu’on nous dise qu’on est en retard par rapport à la technologie actuelle, que nous ne sommes pas encore prêts, qu’il faut faire la transition, ce n’est pas vrai», explique Badas Halim, salarié de la fonderie.

«C’est vraiment un abandon de ce savoir-faire alors même que la technicité des fondeurs français est reconnue à travers le monde entier», regrette Nail Yalcin, délégué CGT MBF.

Pour le maire de Saint-Claude, il s'agit d'une catastrophe industrielle. «Je ne comprends pas les constructeurs car nous avons des entreprises qui sont solides en France. Aller Fabriquer en Slovaquie, au Portugal ou au Maroc c’est très bien car ça coûte moins cher, mais le jour où il y a des problèmes économiques ou politiques dans ces pays et qu’on ne pourra plus s’approvisionner sur ces pays-là, on sera bien content de retrouver en France des gens qui ont le savoir-faire.»

Les salariés ont décidé de faire appel de la liquidation de leur entreprise et ont saisi le président de la cour d'appel de Dijon.