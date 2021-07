Pas de réforme des retraites avant la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron ?

Deux mois après sa dernière rencontre avec les partenaires sociaux, le chef de l'Etat a reçu à nouveau les responsables syndicaux et patronaux ce mardi 6 juillet à l'Elysée.

Une réunion pour faire le point sur la situation économique et démographique après plus d'un an de crise mais aussi pour aborder la réforme des retraites qui est de nouveau sur la table. C'est d'ailleurs Emmanuel Macron lui-même qui a relancé le sujet. Parmi les pistes de l'exécutif : une réforme simplifiée avec un allongement de la durée de cotisation et un âge légal de départ à la retraite fixé à 64 ans

A ce stade pourtant, aucune décision n'a été prise sur ce sujet explosif. Syndicats et patronat sont d'accord : pas de réforme des retraites avant la fin du quinquennat. Tous veulent éviter un nouveau conflit social comme celui de fin 2019.

Le président de la République va continuer les consultations. Il doit prendre la parole d'ici au 14 juillet pour fixer le cap de la fin de son quinquennat. Reste à savoir si la réforme des retraites sera évoquée.