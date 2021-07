Un grossiste accusé d'avoir «francisé» des centaines de tonnes de légumes espagnols

Un grossiste en fruits et légumes est au coeur d'une vaste enquête menée sous l'autorité du parquet de Tarascon, soupçonné d'avoir fait passer pour des produits français des centaines de tonnes de légumes espagnols, a annoncé hier la préfecture des Bouches-du-Rhône.

Vous les aimez bien mûres et de préférence, françaises. Vos tomates, vos pêches ou encore vos fraises pourraient pourtant venir d'un autre pays quand vous les choisissez sur les étals. Dans les Bouches-du-Rhône, ce grossiste est soupçonné d'avoir francisé des centaines de tonnes de légumes espagnols.

Une pratique très facile à mettre en place d'après un spécialiste qui explique : «Des tomates, des courgettes, des choux-fleurs, ça voyage dans des cagettes ou des cartons, et c’est ensuite sur le carton qu’il y a cette étiquette de traçabilité à la fois sur le pays d’origine, sur le maraîcher qui l’a produit, et donc il suffit que vous enleviez cette étiquette et que vous la remplaciez par une autre, si vous êtes de mauvaise foi, vous le faites, et vous donnez de la valeur à votre produit».

En effet, dans cette affaire, c'est la méthode qu'a adopté le grossiste. Des factures ont également été falsifiées. D'après les premiers éléments, les clients concernés seraient pour l'essentiel des enseignes de la grande distribution. Le grossiste encourt de lourdes sanctions.

«C'est l’infraction qui est prévue au code de la consommation. L’article 454-1, qui nous dit que la tromperie ou sa tentative est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300.000 euros.»

Depuis l'année dernière, 23 établissements ont été ou vont être rattrapés par la répression des fraudes pour avoir francisé des produits.