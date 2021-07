L'appel à rendre la vaccination obligatoire

Et si la vaccination était finalement rendue obligatoire pour tous les Français et toutes les personnes de plus de 12 ans ? C'est en tout cas la recommandation de l'Académie nationale de médecine. Les Français ne semblent pas encore tout à fait convaincus.

Obligé pour protéger. C’est ce qu’avance l’Académie nationale de médecine dans un communiqué publié ce vendredi 9 juillet. Elle préconise l’obligation de la vaccination contre la Covid-19 pour tous les Français et dès l’âge de 12 ans.

En plus de l’obligation vaccinale, l’Académie préconise la suspension du remboursement des tests PCR et antigéniques.

Lundi prochain à 20 heures, Emmanuel Macron s’adressera aux Français et devrait annoncer les mesures prises par le gouvernement sur la stratégie vaccinale.