Timide reprise du tourisme à Paris

Depuis le 9 juin, voyager en Europe est possible selon des modalités qui varient en fonction de la situation sanitaire du pays et de la vaccination des voyageurs. Les touristes reviennent dans la capitale la plus visitée au monde. Les professionnels du tourisme sont optimistes.

Se prendre en photo devant les célèbres monuments de Paris et flâner dans les rues historiques : les touristes étrangers attendaient cela avec impatience.

Les bus touristiques ou les bateaux-mouches, à l’arrêt il y a encore un mois, sont de nouveaux remplis. Mais la reprise du tourisme reste timide.

Avant la crise sanitaire, la ville lumière accueillait dix millions de visiteurs pendant l’été. Retrouver un taux de fréquentation similaire sera difficile. Mais la directrice de l’office de tourisme reste optimiste et espère accueillir cinq millions de voyageurs cet été.