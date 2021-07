La vaccination obligatoire des soignants «est une hypothèse très probable», selon Clément Beaune

Le secrétaire d'État en charge des Affaires européennes, Clément Beaune, était l'invité du Grand Rendez-Vous ce dimanche 11 juillet sur CNEWS. A la veille de l'allocution du président de la République, il est notamment revenu sur l'obligation vaccinale pour les soignants, une piste étudiée par le gouvernement pour contrer l'avancée du coronavirus en France.

Répondant aux questions de Yoann Usai (CNEWS), Cécile Cornudet (Les Echos) et Michaël Darmon (Europe 1), le secrétaire d'Etat n'a pas vraiment fait de mystère pour dire que cette option était plus que jamais sur la table.

«Ca fait plus de six mois (que les soignants) ont été public prioritaire», a-t-il d'abord argué. «Je crois qu'après avoir d'abord permis l'accès, donné la possibilité de se vacciner, donné du temps et avoir laissé la place à la concertation [...] c'était une option, aujourd'hui c'est une hypothèse très probable et légitime», a t-il ensuite affirmé.

Puis, interrogé sur d'éventuelles sanctions en cas de refus par les personnels de santé, Clément Beaune a répondu qu'il fallait «y réfléchir». «Mais je crois que ça c'est vraiment en dernier recours», a-t-il avancé.

Le variant Delta change la donne

Dans l'attente que le président règle formellement la question - Emmanuel Macron doit s'exprimer ce lundi 12 juillet à 20 h - d'autres voix, et non des moindres, n'ont elles aussi eu de cesse de plaider pour une vaccination obligatoire des soignants.

Selon l'Institut Pasteur, la France risque ainsi «un scénario du pire» à l'automne, si malgré la campagne vaccinale en cours, la part de la population immunisée reste insuffisante.

Le variant Delta du coronavirus, très contagieux, est désormais majoritaire en France et il est en outre déjà responsable d'une troisième vague au Royaume-Uni. Cependant, les vaccins ont prouvé leur utilité en réduidant le nombre d'hospitalisations et de décès.

De leur côté, l'Académie nationale de médecine et l'Académie nationale de pharmacie vont même plus loin puisque, dans un communiqué commun, elles recommandent «l'obligation vaccinale» contre le Covid-19 pour «l'ensemble de la population âgée de 12 ans et plus».