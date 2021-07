Chapelle-sur-Erdre : un gendarme blessé par un forcené sera décoré le 14 juillet

Le major Emmanuel, blessé par balles au bras le 28 mai dernier par un forcené à la Chapelle-sur-Erdre, défilera sur les Champs-Elysées et sera décoré ce 14 juillet par le président de la République.

En fin de matinée du 28 mai, un multirécidiviste radicalisé, identifié comme étant Ndiaga Dieye (39 ans), avait poignardé une policière municipale de cette ville proche de Nantes, deux mois après être sorti de prison. Il lui avait également dérobé son arme de service, avant de se diriger vers la gendarmerie pour s’en prendre aux militaires.

Le forcené s’était introduit chez une habitante, qu’il avait séquestrée pendant plus de deux heures. Depuis le balcon, qui donne sur le logement des gendarmes, il avait tiré une première fois sur les forces de l’ordre. Le major Emmanuel s’était alors précipité avec un collègue. Ils avaient essuyé un deuxième tir.

Le major Emmanuel avait été touché à l’avant-bras, la balle finissant même sa course dans son gilet par balles. Après trois semaines d’arrêt de travail et un suivi psychologique, le gendarme a retrouvé son équipe à la brigade. Toujours autant gendarme, mais plus tout à fait le même homme sous l’uniforme. «On a tout à fait conscience que le danger est de plus en plus imminent, que nous sommes de plus en plus des cibles», explique-t-il. «Notre métier, c’est de protéger la population. On sait que cela peut aller jusqu’au sacrifice suprême». A 51 ans, il réfléchit néanmoins à quitter le terrain.