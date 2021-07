Extension du pass sanitaire : le casse-tête des transports pour les vacanciers

Ce lundi 12 juillet dans son allocution, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé une nouvelle extension du pass sanitaire.

En plus des lieux de concert et boîtes de nuit, il sera désormais obligatoire pour prendre les transports. Les avions, les trains et les autocars seront concernés. Suite à l'annonce du chef de l'exécutif, notre rédaction s'est rendue aux abords de la gare Montparnasse, à Paris, où les réactions des usagers sont contrastées.

Certains considèrent cette nouvelle obligation comme in évitable, tandis que d'autres y voient une privation de liberté. Le président de la Fédération européenne des voyageurs Michel Quidort s'inquiète de la mise en oeuvre pratique de ces nouvelles dispositions.