Vacances : il est possible de se faire vacciner au camping

La préfecture du Var lance une première opération vaccination dans un camping, au plus proche des vacanciers.

Et c’est un succès. Après les annonces du président de la République Emmanuel Macron lundi soir, même les plus récalcitrants se sont prêtés à l’aiguille, histoire de passer une fin de vacances plus sereine.

D'ailleurs, le record de vaccination journalière en France contre le Covid-19 a été battu mardi avec 792.339 injections comptabilisées à 18H00, a annoncé le Premier ministre Jean Castex. Dans le détail, 269.776 premières doses ont été administrées mardi selon les services de M. Castex, au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron pour accélérer la campagne.

Au total depuis le début de la campagne, 36.213.362 personnes (soit 53,7% de la population totale) ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19. Et 28.438.478 ont désormais un schéma vaccinal complet (soit 42,2% de la population totale), a enfin indiqué la Direction générale de la santé.