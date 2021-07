Paris : la nuit du 14 juillet marquée par des violences urbaines (vidéo)

Ce mardi 14 juillet 2021 a été marqué par une nouvelle nuit de violences urbaines dans les rues de Paris. Dans le nord-est de la capitale, plus particulièrement dans les 18e et 19e arrondissements, plusieurs rues ont ainsi été le théâtre d'affrontements entre des jeunes et des policiers ou pompiers.

Des images des incidents, rendues publiques par plusieurs journalistes et riverains, ont permis de rendre compte de la violence des faits, lesquels se sont traduits par des échanges violents, entre tirs de cocktails Molotov et de mortiers d'artifice.

Au cours des affrontements, des scooters ont été brûlés. Des poubelles, mais aussi du mobilier urbain, ont également été incendiés.

Sur plusieurs images, on peut voir des tirs de mortier d'artifice lancés en direction des pompiers venus pour éteindre des incendies, se retrouvant empêchés d'intervenir.

«Ils n'ont peur de rien»

«Ils n'ont donc peur de rien et aucun respect pour personne ! Pour ce 14 juillet, au lieu d'honorer nos soldats du feu dont la devise est :"sauver ou périr", ils sont pris à partie sous le feu de mortiers. Soutien total aux Pompiers de Paris», a notamment réagi, sur Twitter, le syndicat des commissaires de police SICP.

En prévision de la Fête nationale, un doublement des effectifs de police avait été annoncé dans l'est parisien pour la nuit du 13 au 14 juillet.

Si cette première nuit avait été déjà été agitée, mais moins qu'attendue peut-être eu égard à la météo exécrable, c'est finalement la suivante, celle du 14 au 15 juillet qui a été la plus violente, et cela malgré la saisie annoncée de stocks de mortiers d'artifice.