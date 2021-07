Covid-19 : quel est le profil des personnes contaminées en France ?

C'était redouté avec le variant Delta : les contaminations au Covid-19 continuent d’augmenter. Au total, plus de 12 000 personnes testées positives au virus en 24 heures selon Santé publique France. Qui sont ces personnes contaminées ? Sont-elles vaccinées ? Analyse des données.

Le constat est sans appel : selon une récente étude, les non vaccinés représentent 80% des cas positifs. Dans le détail, 14% ont reçu une première dose et 6% deux doses. Quel est leur profil ? Selon les dernières données de Santé Publique France, les plus contaminées aujourd'hui en France sont les jeunes : 149 cas pour 100.000 habitants chez les 20-29 ans Contre 15 cas chez les 60-69 ans.

« Aujourd’hui les jeunes les plus contaminés, ce sont les Français qui sont les moins vaccinés, avec une couverture vaccinale totale d’environ 30%, donc c’est inférieur aux tranches d’âges supérieurs qui sont plutôt à 40, 50, 60% ou encore au-dessus ».

Quant au profil des personnes en réanimation, le ministre de la santé affirme « La vaccination sauve des vies et sera le moyen d'en finir avec le Covid. En France, dans 30 gros hôpitaux, 100% des patients récemment admis en réanimation ne sont pas vaccinés ».

Un argument de taille pour booster la vaccination. Aujourd'hui, un peu plus de 29 millions de Français ont reçu leurs deux doses.