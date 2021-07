Espagne : des contrôles renforcés à la frontière

Les voyageurs qui souhaitent se rendre en Espagne pour les vacances devront passer par des contrôles renforcés à la frontière.

Le variant Delta connaît des taux d'incidence très forts dans le sud-ouest de la France et dans le nord de l'Espagne. Le pass sanitaire sera demandé à toutes les personnes qui voudraient aller en Espagne, avec un test PCR négatif de moins de 24 heures. Les contrôles sont également de plus en plus fréquents.