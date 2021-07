Dans les hôpitaux, des patients plus jeunes mais aux hospitalisations plus courtes

A Bordeaux, le CHU craint une nouvelle vague liée à la diffusion du variant Delta. Déjà le personnel soignant voit arriver des patients aux profils différents de ceux des vagues précédentes.

Il s’agit de patients plus jeunes, entre 30 et 40 ans, et non vaccinés ou primo-vaccinés. Si les traitements à la cortisone ou en oxygénothérapie permettent de traiter ces nouveaux malades, les médecins craignent de voir arriver de nouveaux cas dans le courant du mois d’août.

Plus généralement, la circulation du Covid 19 «s'intensifie désormais très fortement dans tous les départements de la région Nouvelle-Aquitaine», a ainsi annoncé vendredi l'Agence régionale de santé, qui a appelé à respecter «plus que jamais les gestes barrières, notamment le port du masque».

Par ailleurs, «l’augmentation des taux d’incidence (234,1/100 000 habitants) et de positivité (+ 3 points) chez les 15-44 ans, s’accompagne d’une hausse de l’activité de dépistage (2.747 tests pour 100.000 habitants durant la semaine de 12 au 18 juillet contre 2.498 pour 100.000 habitants la semaine précédente), s’agissant d’une population moins vaccinée et plus exposée à une contamination», a-t-elle ajouté.