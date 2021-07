Vaccination : des résultats positifs et moins de formes graves

Alors que les indicateurs repartent à la hausse, le gouvernement ne relâche pas la pression pour encourager les Français à la vaccination. En visite à l'hôpital Necker à Paris, mardi, le ministre de la Santé Olivier Véran a souligné l'efficacité du vaccin face aux formes graves du Covid-19.

«Il y a une décorrélation entre les hospitalisations et les diagnostics», a commencé par expliquer le ministre. Avant de préciser : «il y a moins de patients hospitalisés pour formes graves du Covid dans notre pays qu’il y en avait lors des vagues précédentes pour le même nombre de contaminés».

Selon lui, la vaccination massive des Français, qui a limité l'impact lié à la dangerosité du virus, est à l'origine de cette tendance. «On a beaucoup moins de risque de développer des formes graves et donc d'être hospitalisé et d'aller en réanimation quand on est vacciné», a souligné Olivier Véran.

Un Français sur deux est complètement vacciné

À ce jour, 60,4% des Français ont reçu au moins une dose de vaccin et un Français sur deux (50,5% de la population totale) est désormais complètement vacciné, a annoncé mardi soir la Direction générale de la Santé. La France vient d'ailleurs de dépasser les Etats-Unis en proportion de sa population vaccinée contre le coronavirus.

Alors que le seuil des 40 millions de Français ayant reçu au moins une injection a été franchi lundi, avec un mois d'avance sur le calendrier initial, le gouvernement vise désormais 50 millions de primo-vaccinés d'ici la fin août.

Malgré le recours massif à la vaccination, la quatrième vague épidémique déferle sur le territoire. Mardi, près de 27.000 contaminations au Covid-19 ont été enregistrées, soit le bilan quotidien le plus haut depuis la fin avril. Quant aux hospitalisations, elles ont repassé la barre des 7000 il y a quelques jours, tandis que le nombre de malades en réanimation atteignait quasiment le millier mardi.