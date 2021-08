Vaccination : bientôt obligatoire pour tout le monde ?

Après les soignants et les pompiers, certains professionnels de santé souhaitent aller plus loin et rendre la vaccination obligatoire pour tout le monde.

Il s’agirait du seul moyen, selon eux, de freiner la propagation du variant Delta, très contagieux.

Seuls quelques pays ont pris cette décision : le Turkménistan, le Tadjikistan et le Vatican. Alors concrètement, est-ce possible de prendre une telle mesure ?