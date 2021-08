Covid-19 : du matériel médical envoyé en Martinique

Pour faire face à la situation sanitaire compliquée en Martinique, l’armée a envoyé une cinquantaine de militaires pour aider les soignants sur place. Des médecins, des infirmiers et des logisticiens composent le déploiement.

Les premiers renforts, membres du Service de santé des Armées et du régiment médical de l'Armée de terre, sont partis de la base militaire d’Orléans, tôt ce lundi 2 août au matin. Ils ont pris la direction de Fort-de-France. Ils ont embarqué avec des lits de réanimation et du matériel médical, tel que des respirateurs et des moniteurs, afin de pouvoir travailler en total autonomie et ainsi soulager et aider le personnel local.

En plus de cette aide, la Martinique a pu transférer trois patients vers la métropole le week-end dernier. Le taux d’incidence est actuellement très haut dans l’île, avec 1.056 contaminations pour 100.000 habitants. La moyenne pour l'ensemble du territoire français est de 218. Seulement 15% de la population sur place est vaccinée.