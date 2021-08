Pass sanitaire : certains restaurants ont déjà adopté le dispositif

Le pass sanitaire entrera en vigueur le lundi 9 août dans les restaurants. Si certains restaurateurs s'interrogent sur la mise en place des contrôles, d'autres l'ont déjà adopté. L'objectif : se préparer pour le 9 août et avertir tous les clients.

Depuis samedi dernier, Mathias contrôle ainsi les pass sanitaires devant l’entrée de ce restaurant du Touquet. Pour ce serveur, fini les services en terrasse. « Clairement, servir c’est mieux, il y a plus de contact avec les clients. Après on trouve quand même des gens très sympathiques. On en a très peu qui nous disent qu’ils rentrent quand même car ce n’est pas encore obligatoire ».

Jusqu’au 9 août, il est encore possible de manger sans son QR Code. Ce dispositif sert de test pour la date officielle de l’introduction du pass sanitaire dans les restaurants. « Cela permet à la clientèle de se roder, nous aussi. Comme ça, ça permet d’être prêt pour le 9 août. Cela nous prend du temps, c’est moins fluide qu’à l’époque, mais d’un point de vue sanitaire, c’est une bonne chose pour la sécurité ».

Cette sécurité, les clients en sont très contents. «Cela rassure, c’est normal, nous sommes dans une période où il faut s’habituer à vivre avec ces contraintes» ; «Je trouve que c’est beaucoup plus tranquille de se dire que tout le monde a le pass sanitaire».

Ce pass sanitaire reste une crainte pour de nombreux autres restaurants. Le syndicat de la restauration redoute des fermetures temporaires.