Vacances dans le Nord : froid, pluie et grisaille au programme

Les Français avaient espoir de s'évader un peu, d'oublier les soucis et les contraintes cet été. Comme si la crise sanitaire ne suffisait pas, le mauvais temps est aussi de la partie. C'est le cas sur la côte normande, désertée par les touristes.

La plage de Trouville, étonnement vide en ce début de mois d'août, tout comme le ciel normand. Ceux qui ont maintenu leur séjour font grise mine. «On est parti pour trois jours nuageux, on va être un peu déçu» ; «C’est de l’héroïsme de venir aujourd’hui, on l’a fait pour les enfants». Des enfants qui jouent sur le sable, mais à condition d'être bien couverts. «Moins de 20 degrés c’est quand même limite pour l’été».

Alors que la pluie menace de tomber, certains ont tout prévu. D'autres, beaucoup plus rares, ont décidé de se jeter à l'eau coûte que coûte. Mais pour les restaurateurs sur la promenade c'est la douche froide. Depuis quelques jours, leur chiffre d'affaire chute drastiquement. «On est sur du moins 30, 40%». Et l'instauration du pass sanitaire dans quelques jours fait craindre le pire. «On a beaucoup de réfractaires au vaccin et à la présentation des documents qui nous disent clairement que c’est hors de question et qu’ils ne les montreraient pas».

Seul espoir pour sauver la saison, le retour du beau temps. A Trouville, il risque de falloir encore patienter jusqu'à la semaine prochaine.